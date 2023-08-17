بعد واقعة الجديدة..”متقيسش ولدي ” تدين الاعتداء على قاصرين بمخيم بالجبهة
عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتعنيف الذي طال قاصرين من طرف مؤطر بمخيم الاصطياف عبد الكريم الخطابي بمنطقة الجبهة التابعة بشمال المملكة .
وقالت المنظمة، في بيان لها ، إنها توصلت بصور ومقطع فيديو مصور يوضح قيام رجل بتعنيف شباب قاصرين ضربا بخيط سلكي على يديهم، كما توصلت معه بمقطع أوديو خاص بأحد آباء القاصرين المعنفين يؤكد فيه على أن الفيديو يوثق للحظة تعنيف القاصرين بالمخيم سالف الذكر.
وأعربت الهيئة نفسها عن استيائها من التعامل العنيف الذي لحق هؤلاء القاصرين داخل هذا المخيم النظامي، وهو الحادث الذي يستحضر من جديد التساؤلات التي طرحتها المنظمة بعد حادثة “بيدوفيل” شاطئ الجديدة، حسب قولها.
ودعت المنظمة الوزارة الوصية الى تحمل مسؤولياتها لكي لا يخرج الوضع عن السيطرة، داعية إياها إلى إعادة النظر في آليات مراقبة مراكز التخييم وتقييم الوضع الحالي، وخاصة تقييم بعض المؤطرين في مجموعة من مراكز التخييم الذين ينهجون سياسة العنف والتنكيل عوض النصح والتوجيه والاعتماد على التقنيات البيداغوجية، مشيرة الى “إن العنف لم ولن يكون وسيلة بيداغوجية من أجل التربية، فهذه مخيمات من أجل الترفيه والتثقيف، و ليست مخيمات التعذيب”.
3 تعليقات
جمعيات المسترزقين، جمعيات بالاسم فقط ، امرك غريب يا وطني ،
بندام مريض بالتعنيف و المواطن المغربي سئم من سوء المغاملة كأطفال في المدارس او كبار كسوء المعاملة في مؤسسات الحكومية.
الملك في خطابه الأخير دعى الى الاجتهاد في العمل و بناء مجتمع متقدم.
هاد المنضمات خاصهوم يمشيو للجحيم نتوما اللي وصلتو المغرب لهاد الضمار راه مكاينش اللي خرج على هاد البلاد قدكوم انتوما والجمعيات الحقوقية حنا جيل السبعينات كان كلشي تايربي المعلم، الجار، مول الفران، الوالدين، كلشي كان تايربي يلا ماضربك تاينصحك وكان جيل زوين هو من قبلة بداية التسعينات ملي بداو الجمعيات وهي لور لور حتى ولينا نسمعو المثلية وعبدة الشيطان والمصائب الكحلة دابا واش هاد الجيل مربي
قليل وقليل والآباء حتى هما حطو السلاح واش أعباد الله الدراري فايتة الواحدة صباحا وهما مزالين فالزناقي واش هادي تربية مابقيناش نحملو هاد العطلة ديال الصيف حيت مابقيناش نرتاحو بنادم طالق ولادو فالليل فالشارع وبغيتيه يخروج مسكد حنا كان عندنا مسألة مور صلاة العشاء المرأة ولا الولد ولا البنت مايعتبوش على باب الدار دابا هادشي لقا الطريق للبيدوفيليا والمخدرات والفضائح الكحلة الله يردنا لطريق الخير