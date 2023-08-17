بعد واقعة الجديدة..”متقيسش ولدي ” تدين الاعتداء على قاصرين بمخيم بالجبهة

2023-08-17 / 23:16
0
هبة بريس - متابعة

عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتعنيف الذي طال قاصرين من طرف مؤطر بمخيم الاصطياف عبد الكريم الخطابي بمنطقة الجبهة التابعة بشمال المملكة .

وقالت المنظمة، في بيان لها ، إنها توصلت بصور ومقطع فيديو مصور يوضح قيام رجل بتعنيف شباب قاصرين ضربا بخيط سلكي على يديهم، كما توصلت معه بمقطع أوديو خاص بأحد آباء القاصرين المعنفين يؤكد فيه على أن الفيديو يوثق للحظة تعنيف القاصرين بالمخيم سالف الذكر.

وأعربت الهيئة نفسها عن استيائها من التعامل العنيف الذي لحق هؤلاء القاصرين داخل هذا المخيم النظامي، وهو الحادث الذي يستحضر من جديد التساؤلات التي طرحتها المنظمة بعد حادثة “بيدوفيل” شاطئ الجديدة، حسب قولها.

ودعت المنظمة الوزارة الوصية الى تحمل مسؤولياتها لكي لا يخرج الوضع عن السيطرة، داعية إياها إلى إعادة النظر في آليات مراقبة مراكز التخييم وتقييم الوضع الحالي، وخاصة تقييم بعض المؤطرين في مجموعة من مراكز التخييم الذين ينهجون سياسة العنف والتنكيل عوض النصح والتوجيه والاعتماد على التقنيات البيداغوجية، مشيرة الى “إن العنف لم ولن يكون وسيلة بيداغوجية من أجل التربية، فهذه مخيمات من أجل الترفيه والتثقيف، و ليست مخيمات التعذيب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوالي ازنيبر يجر عمدة فاس وأحد نوابه الى القضاء

الوالي ازنيبر يجر عمدة فاس وأحد نوابه الى القضاء

2023-08-17 / 22:29
Photo of طنجة..”الديستي ” تطيح بمتزعمة شبكة للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

طنجة..”الديستي ” تطيح بمتزعمة شبكة للهجرة غير المشروعة والاتجار…

2023-08-17 / 21:11
Photo of الداخلية تُعيّن”القايدة حورية” باشا على أصيلة

الداخلية تُعيّن”القايدة حورية” باشا على أصيلة

2023-08-17 / 20:00
Photo of مرتيل ..الشرطة توقف صاحب كلب “بيتبول” هاجم سيدتين

مرتيل ..الشرطة توقف صاحب كلب “بيتبول” هاجم سيدتين

2023-08-17 / 19:25
Photo of لأول مرة.. التلفزيون الرسمي الفرنسي “فرانس 5” ينشر خريطة المغرب كاملة

لأول مرة.. التلفزيون الرسمي الفرنسي “فرانس 5” ينشر خريطة…

2023-08-17 / 19:02
Photo of بعد واقعة الجديدة..مطالب برلمانية للسلطات بمراقبة الرحلات المنظمة للأطفال

بعد واقعة الجديدة..مطالب برلمانية للسلطات بمراقبة الرحلات المنظمة للأطفال

2023-08-17 / 18:38
Photo of شفشاون ثالث مدينة ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في العالم

شفشاون ثالث مدينة ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في…

2023-08-17 / 17:50
Photo of عامل الحاجب يعطي إنطلاقة أشغال تهيئة الطريق الجهوية بين الحاجب وتاوجطات

عامل الحاجب يعطي إنطلاقة أشغال تهيئة الطريق الجهوية بين…

2023-08-17 / 17:35
Photo of في سرقة جديدة.. التلفزيون الجزائري ينسب طائرة “كنادير مغربية” لبلاده

في سرقة جديدة.. التلفزيون الجزائري ينسب طائرة “كنادير مغربية”…

2023-08-17 / 17:22
Photo of ترويج مخدر “البوفا” والكوكايين يجر 3 أشخاص للاعتقال بالجديدة

ترويج مخدر “البوفا” والكوكايين يجر 3 أشخاص للاعتقال بالجديدة

2023-08-17 / 16:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق