بعد واقعة الجديدة..”متقيسش ولدي ” تدين الاعتداء على قاصرين بمخيم بالجبهة

هبة بريس - متابعة

عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتعنيف الذي طال قاصرين من طرف مؤطر بمخيم الاصطياف عبد الكريم الخطابي بمنطقة الجبهة التابعة بشمال المملكة .

وقالت المنظمة، في بيان لها ، إنها توصلت بصور ومقطع فيديو مصور يوضح قيام رجل بتعنيف شباب قاصرين ضربا بخيط سلكي على يديهم، كما توصلت معه بمقطع أوديو خاص بأحد آباء القاصرين المعنفين يؤكد فيه على أن الفيديو يوثق للحظة تعنيف القاصرين بالمخيم سالف الذكر.

وأعربت الهيئة نفسها عن استيائها من التعامل العنيف الذي لحق هؤلاء القاصرين داخل هذا المخيم النظامي، وهو الحادث الذي يستحضر من جديد التساؤلات التي طرحتها المنظمة بعد حادثة “بيدوفيل” شاطئ الجديدة، حسب قولها.

ودعت المنظمة الوزارة الوصية الى تحمل مسؤولياتها لكي لا يخرج الوضع عن السيطرة، داعية إياها إلى إعادة النظر في آليات مراقبة مراكز التخييم وتقييم الوضع الحالي، وخاصة تقييم بعض المؤطرين في مجموعة من مراكز التخييم الذين ينهجون سياسة العنف والتنكيل عوض النصح والتوجيه والاعتماد على التقنيات البيداغوجية، مشيرة الى “إن العنف لم ولن يكون وسيلة بيداغوجية من أجل التربية، فهذه مخيمات من أجل الترفيه والتثقيف، و ليست مخيمات التعذيب”.

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