A Tunisian woman buys bread at a central market in Tunis, on August 23, 2009, during the second day of the Muslim Holy month of Ramadan. During Ramadan, Muslims must abstain from eating, drinking and smoking from the rising of the sun to its setting. AFP PHOTO/FETHI BELAID (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس: توقيف رئيس نقابة المخابز بشبهة “الاحتكار والمضاربة

2023-08-17 / 22:59
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية الخميس أن الأمن التونسي أوقف رئيس “الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز” بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية “تطبيق القانون” على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.

وتمّ توقيف محمد بوعنان “من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال”، بحسب المصادر نفسها.

وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم.

ويذكر أن المخابز العصرية في تونس هي التي لا تتلقى الدقيق المدعوم، في حين أن باقي المخابز يطلق عليها تسمية “مصنفة”.

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