الوالي ازنيبر يجر عمدة فاس وأحد نوابه الى القضاء

2023-08-17 / 22:29
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هبة بريس _ فاس

طفت على سطح المشهد السياسي بفاس تداعيات ملف بطله عمدة فاس ونائبه الاتحادي والتي تمس في جوهرها روح القانون التنظيمي 113/14 سيما مقتضيات الفصل 115 منه.

وتتمثل فصول القضية التي اقترفها عمدة فاس ونائبه الاتحادي الى قيام هذا الاخير المدعو عبد القادر البوصيري بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة باستغلال مؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة تقدر ب هكتار و56 آر و55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير، وذلك بناء على الصلاحيات التي فوضها إياه عمدة فاس.

مصدر مطلع قال بان والي ولاية جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر اعتبر أن هذا القرار مخالف لقانون التعمير، مشيرا إلى أن الشركة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب بتاريخ 4 شتنبر 2020 لإستغلال نفس العقار لنفس الهدف وقوبل طلبها بالرفض من طرف اللجنة المختصة بعلة أن الملف لا يتوفر على الشروط المطلوبة وضمنها ان مساحة العقار لاتتوفر على شرط الحد الأدنى (5 هكتار).

ولفت ذات المصدر أنه من المرجح ان تبث المحكمة الإدارية في بطلانه يوم 4 شتنبر القادم، على خلفية دعوى قضائية سجلها الوالي سعيد ازنيبر في في مواجهة جماعة فاس وإحالة ملف الترخيص لشركة خاصة بشكل مخالف للقانون من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس، على القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار قرار قضائي يقضي ببطلان الترخيص.

واستند والي الجهة الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.

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