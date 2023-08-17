فيلم باربي..50 مليون دولار للـبطلة “مارغوت روبي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

رجح العديد من متابعي الشأن الفني خاصة السينما الأجنبية أن تجني بطلة “باربي” والمنتجة فيه، الممثلة الأسترالية مارغوت روبي، أرباحاً تصل إلى 50 مليون دولار بين مستحقاتها ونصيبها من مكافآت شباك التذاكر، من الفيلم الذي يحظى بإقبال جماهيري واسع حول العالم، وفقاً لما كشفته مجلة فرايتي المتخصصة.

وحسب ذات المجلة فإن مخرجة “باربي” التي شاركت أيضاً في كتابته، غريتا غيرويغ، قد تنال نصيبها أيضاً من الإيرادات الهائلة التي يحققها الفيلم.

ودخل هذا الفيلم، الأسبوع الماضي، تاريخ السينما، بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحصد العمل الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي (مارغو روبي) المصنوعة من شركة “ماتيل”، في العالم الحقيقي مع صديقها كِن (رَيان غوسلينغ)، في نهاية الأسبوع الأخير، إيرادات قاربت 34 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وفقاً لتقديرات نشرتها الأحد الماضي شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

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