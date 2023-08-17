نيويورك.. حظر “تيك توك” على الأجهزة الحكومية

هبة بريس - و م ع

حظرت مدينة نيويورك تطبيق “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للحكومة، بسبب وجود مخاوف أمنية، لتنضم بذلك إلى عدد من المدن والولايات الأمريكية التي فرضت مثل هذه القيود على تطبيق مشاركة الفيديوات القصير.

وواجه التطبيق الصيني، الذي يستخدمه أكثر من 150 مليون أمريكي، دعوات متزايدة من المشرعين الأمريكيين لفرض حظر على مستوى البلاد بسبب مخاوف من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل.

وقال مكتب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في بيان، إن “تيك توك” “شكل تهديدا أمنيا لشبكات الإنترنت بالمدينة”.

ويتعين على وكالات مدينة نيويورك إزالة التطبيق في غضون 30 يوما وسيفقد الموظفون إمكانية الوصول إلى التطبيق وموقعه الإلكتروني على الأجهزة والشبكات المملوكة للمدينة.

من جهته، أكد تطبيق “تيك توك” أنه “لم يشارك، ولن يشارك، بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، كما اتخذ تدابير جوهرية لحماية خصوصية وأمن مستخدمي التطبيق”.

وكانت العديد من الولايات والمدن الأمريكية قد قامت بتقييد “تيك توك” على الأجهزة الحكومية، إذ أقرت ولاية مونتانا مؤخرا مشروع قانون يحظر التطبيق في جميع أنحاء الولاية، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

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