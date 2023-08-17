طنجة..”الديستي ” تطيح بمتزعمة شبكة للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بوسط مدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة مبالغ مالية تسلمتها من خمسة مرشحين للهجرة، من بينهم قاصر، وذلك على أساس تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيها على مبلغ مالي قدره 127 ألف و900 درهم يشتبه في كونه من متحصلات تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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