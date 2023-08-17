حصيلة ضحايا حرائق هاواي تتجاوز الـ100 شخص واستمرار البحث عن مئات المفقودين

هبة بريس - و م ع

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق ولاية هاواي الأمريكية المستمرة منذ أسبوع إلى 101 قتيل، فيما تخشى السلطات من أن عدد الضحايا قد يتضاعف وسط استمرار البحث عن المفقودين.

وقال حاكم الولاية، جوش غرين، إن عمال الإغاثة، الذين يبحثون بين أنقاض مدينة لاهاينا في جزيرة ماوي التي أتت عليها النيران بشكل شبه كامل بمساعدة كلاب مدرّبة، لم يغطوا إلا حوالي ربع أراضي المنطقة، وما زالت أمامهم مساحة كبيرة لمسحها.

وأضاف أن السلطات تنوي تأمين 2000 مسكن في غرف فندقية أو مساكن خاصة لإيواء الناجين، مرجحا أن يستمر هذا البرنامج 36 أسبوعا على الأقل.

ودمر الحريق أكثر من 2000 مبنى في مدينة لاهاينا التي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف نسمة، وتقدر السلطات الفدرالية كلفة إعادة الإعمار التي ستستغرق وقتا طويلا بحوالي 5,52 مليار دولار.

ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما تمكن بعض السكان من تحديد مواقع أقاربهم مع استعادة الاتصالات تدريجا في ماوي.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيزور هاواي برفقة زوجته في أقرب وقت ممكن للاطلاع على الأضرار ومواساة الناجين، مشيرا إلى حرصه على عدم عرقلة جهود الإغاثة.

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