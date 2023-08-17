ألمانيا تشتري منظومة الدفاع الجوي “حيتس 3” من إسرائيل

هبة بريس - متابعة

اشترت المانيا منظومة الدفاع الجوي “حيتس 3” من اسرائيل بمبلغ نحو 4 مليار يورو.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، على سلفة أولى لشراء منظومة الدفاع الجوي “آرو-3” (حيتس 3) المتطورة من إسرائيل، في إطار الجهود التي تبذلها البلاد لإعادة تسليح الجيش بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بحسب ما ذكره مصدر برلماني لوكالة فرانس برس.

وتعد منظومة “آرو-3” البعيدة المدى والمصممة لإسقاط صواريخ فوق الغلاف الجوي للأرض قوية بما يكفي لتوفير الحماية لدول مجاورة ضمن الاتحاد الأوروبي.

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