الداخلية تُعيّن”القايدة حورية” باشا على أصيلة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

جرى، اليوم الخميس بمدينة طنجة، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بعمالة طنجة- أصيلة في إطار الحركة الانتقالية الواسعة التي أجرتها وزارة الداخلية برسم سنة 2023 من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.

وجرى خلال هذا الحفل، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور مسؤولين قضائيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد ال20 ، الذين التحقوا بدوائر وملحقات عمالة طنجة أصيلة.

وفي إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال ونساء السلطة؛ تقرر تعيين القائد حورية بلصيق، والتي اشتهرت في عز ”كورونا” بـ ”القايدة حورية”؛ باشا بمدينة أصيلة ، بعدما كانت تشغل منصب رئيسة الدائرة الحضرية طنجة-المدينة.

ونالت القايدة المذكورة شهرة واسعة لدى عموم المغاربة، وذلك خلال وقوفها على تطبيق الحجر الصحي ابان فترة وباء كورونا بسبب مخاطبتها التلقائية والشعبية للمواطنين خلال حملة تحسيسية بأسفي.

يشار إلى أن القائدة حورية حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أثارت إعجابا كبيرا من قبل المواطنين وحتى من مسؤولين بالداخلية، بفضل تعاملها وتفانيها في عملها.

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