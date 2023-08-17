Croatian firefigthers attempt to extinguish a forest fire near the town of Perkovici near Sibenik, 230 km south of the Zagreb in Croatia on Monday Aug. 20. 2012. Croatian firefighters fought a fire on Monday that has destroyed a large swathe of forest and scrub land near the Adriatic coast. (AP Photo/Sulejman Omerbasic)

“الأكثر تعقيدا” منذ أربعة عقود ..جزر الكناري تكافح حرائق غابات واسعة النطاق

2023-08-17 / 19:06
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هبة بريس - و م ع

أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، بأن حرائق غابات واسعة النطاق في جزيرة تنريفي السياحية أتت على أزيد من 2600 هكتار من الأراضي، وتعتبر “الأكثر تعقيدا ” التي تشهدها جزر الكناري منذ أربعة عقود.

واندلع الحريق في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء في غابات تقع شمال-شرق الجزيرة التي تعد جزءا من الأرخبيل.

وبحسب السلطات، تضرر جراء هذه الحرائق التي تمتد على 30 كيلومترا وتهم أزيد من 2600 هكتار، نحو 7600 شخص، تم إجلاء العديد منهم.

وأوضح ذات المصدر أنه تم إجلاء أشخاص صباح اليوم من عشر قرى صغيرة في المنطقة، بينما صدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم كإجراء احترازي في لا إسبيرانزا، على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مطار الجزيرة الشمالي تنريفي نورته.

وقال المسؤول الإقليمي عن الأرخبيل، فرناندو كلافيخو “كانت ليلة صعبة جدا (…) يرجح أن يكون هذا الحريق الأكثر تعقيدا الذي شهدناه في جزر الكناري على مدى السنوات الأربعين الماضية على أقل تقدير”.

وأضاف المتحدث أن “الحر الشديد وأحوال الطقس.. تزيد صعوبة عمل” فرق الإطفاء.

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