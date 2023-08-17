شفشاون ثالث مدينة ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في العالم

2023-08-17 / 17:50
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هبة بريس - وكالات

صنفت مدينة شفشاون كثالث أكثر المدن ذات اللون الموحد إثارة للإعجاب في العالم.

ووفقًا لتصنيف الموقع المتخصص “أركيتكتشرال دايجست” تتنوع الفرضيات حول أصل تلوين هذه المدينة باللون الأزرق.

فيعتقد البعض أن اللون الأزرق يطرد البعوض، بينما يدعي البعض الآخر أنه يرمز إلى السماء أو البحر الأبيض المتوسط.

ولا يزال آخرون يجادلون بأن “اللون الأزرق هو لون شائع في الديانة اليهودية وأن اللاجئين اليهود ربما قد رسموا الواجهات بعد الاستقرار في المنطقة خلال الاضطهاد في القرن الخامس عشر”.

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