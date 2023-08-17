طنجة..مــ..ــصرع شخص دهسته حافلة لنقل العمال
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس في حادثة سير مؤلمة ، إثر دهسه من طرف حافلة لنقل العمال بمدينة طنجة.
الحادث وقع على مستوى النفق تحت أرضي بطريق تطوان بالقرب من المحكمة الابتدائية بطنجة ، حين كان الضحية يهم بالمرور نحو الرصيف المقابل، قبل أن تصدمه الحافلة بقوة لفظ على اثرها أنفاسه الاخيرة بعين المكان .
وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.
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تعليق واحد
مقاتلات وليست سيارات نقل العمال .تراهم يسرعون كانهم في طريق سيار والقليل منهم يحترم قانون السير