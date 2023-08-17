طنجة..مــ..ــصرع شخص دهسته حافلة لنقل العمال

2023-08-17 / 18:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس في حادثة سير مؤلمة ، إثر دهسه من طرف حافلة لنقل العمال بمدينة طنجة.

الحادث وقع على مستوى النفق تحت أرضي بطريق تطوان بالقرب من المحكمة الابتدائية بطنجة ، حين كان الضحية يهم بالمرور نحو الرصيف المقابل، قبل أن تصدمه الحافلة بقوة لفظ على اثرها أنفاسه الاخيرة بعين المكان .

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات.

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تعليق واحد

  1. مقاتلات وليست سيارات نقل العمال .تراهم يسرعون كانهم في طريق سيار والقليل منهم يحترم قانون السير

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