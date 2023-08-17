عامل الحاجب يعطي إنطلاقة أشغال تهيئة الطريق الجهوية بين الحاجب وتاوجطات

ع محياوي _ هبة بريس

أعطى زين العابدين الأزهر عامل عمالة إقليم الحاجب ، صباح اليوم 17 غشت 2023، إنطلاقة أشغال مشروع تأهيل وتقوية الطريق الجهوية رقم 716، الرابطة بين مدينة الحاجب وجماعة تاوجطات بتمويل من مجلس الجهة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك .

وأشرف وفد يضم على وجه الخصوص المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس المجلس الإقليمي، رؤساء جماعات الاقليم وعدد من المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية والمجتمع المدني، على إعطاء انطلاقة أشغال هذا المشروع.

ويرتقب أن يتم تقوية و توسيع هذا الطريق الممتد على 22,5 كيلومتر انطلاقا من مدينة الحاجب إلى جماعة تاوجطات ، بتكلفة 86 مليون درهم ، نوعية الأشغال توسيع وتقوية ، عرض القارعة ، 7 أمتار ، مدة الإنجاز ، 16 شهرا، تمويل المشروع ، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و مجلس جهة فاس مكناس.

ويهدف المشروع بحسب المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل بالحاجب الى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة الى مستعملي الطرق وحذف نقط الانقطاع والنقط السوداء على مستوى هذا الطريق الذي يعرف سنويا حوادث سير مميتة إضافة الى المساهمة في مواكبة المشاريع التنموية التي يعرفها اقليم الحاجب

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