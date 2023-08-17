في سرقة جديدة.. التلفزيون الجزائري ينسب طائرة “كنادير مغربية” لبلاده

هبة بريس - الرباط

عاد إعلام الجارة الشرقية الى ممارسة هوايته المفضلة والمتمثلة في نشر “الأكاذيب” و”الأخبار الزائفة” عن المغرب أو سرقة تراثه وإنجازاته ونسبها له.

وفي عملية سرقة جديدة، عمد التلفزيون الجزائري الى سرقة طائرة كنادير مغربية ونسبها لبلده.

وفي تقرير له عن حرائق الغابات، نشر التلفزيون الجزائري، صورة طائرة كنادير تابعة للقوات الملكية الجوية المغربية، قبل أن يخفي العلم المغربي منها.

وفي التقرير ذاته، حاول التلفزيون نسب الطائرة المغربية، لدولة الكابرات، علما أن الأخيرة لا تمتلك هذا النوع من الطائرات ما جعلها أضحوكة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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