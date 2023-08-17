اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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ترويج مخدر “البوفا” والكوكايين يجر 3 أشخاص للاعتقال بالجديدة

2023-08-17 / 16:08
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هبة بريس

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة ترويج المخدرات، بما فيها مخدر البوفا، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بالجديدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 17 غشت الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية مولاي عبد الله بضواحي الجديدة، وهم في حالة تلبس بترويج المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 21 غراما من مخدر البوفا و1003 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على جرعات من الكوكايين و846 غرام من مخدر الشيرا و 5568 عبوة من مادة اللصاق التي تستعمل في التخدير.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم من حجز ميزان إلكتروني ومواد للتلفيف ولوحتي ترقيم مزورتين للسيارات، فضلا عن سيوف وسكاكين وشهاب ناري يشتبه في حيازته لغرض ارتكاب اعتداءات جسدية.

وقد أظهرت كذلك عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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