ماليزيا.. 10 قت.لى جراء تحطم طائرة 

2023-08-17 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم الخميس، إثر تحطم طائرة صغيرة خاصة، واصطدامها بدراجة نارية وسيارة أثناء محاولتها الهبوط بمطار في ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأفاد حسين عمر خان، قائد شرطة ولاية سيلانغور، أن الطائرة كان على متنها ستة ركاب وطاقم طيران من فردين عندما تحطمت قرب بلدة إلمينا في الساعة 02:08 بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي (0608 بتوقيت غرينتش) قبيل موعد هبوطها.

وأشار إلى أن الطائرة فقدت الاتصال مع برج مراقبة الحركة الجوية وتحطمت واصطدمت بدراجة نارية وسيارة بالطريق السريع، مضيفا “لم ترد مكالمة للطوارئ، حصلت الطائرة على إذن بالهبوط”.

وقالت هيئة الطيران المدني في ماليزيا إن الطائرة أقلعت من جزيرة لانكاوي وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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