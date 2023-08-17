تنصيب رجال سلطة جدد بتراب عمالة طنجة – أصيلة ( صور)

2023-08-17 / 14:40
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

جرى، اليوم الخميس بمدينة طنجة، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بعمالة طنجة- أصيلة في إطار الحركة الانتقالية الواسعة التي أجرتها وزارة الداخلية برسم سنة 2023 من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية.

وجرى خلال هذا الحفل، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور مسؤولين قضائيين ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد ال20 ، الذين التحقوا بدوائر وملحقات عمالة طنجة أصيلة.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بيموسى الذي عين كاتبا عاما ملحقا بعمالة طنجة اصيلة ، ومحمد بنعيسى رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة اصيلة ، وسعيد الواصلي مديرا للحي الجامعي لطنجة ، وهشام صنيب رئيسا للدائرة الحضرية طنجة المدينة ، ومحمد وكاف رئيسا للدائرة الحضرية بوخالف ، وحنان الرياحي رئيسة للدائرة الحضرية الشرف امغوغة ، ومحمد زرقيق رئيسا للدائرة الحضرية الشرف السواني ، وزكريا بطاحي رئيسا للدائرة الحضرية الجيراري بني مكادة ، ووسيم هاني البراني رئيسا للدائرة الحضرية مرس الخير المجمع الحسني .

كما تم تعيين حورية بلسيق باشا لمدينة أصيلة ، ومحمد سعيد التايدي الوردي قائدا للملحقة الإدارية السابعة ، وياسر ماشان قائدا للملحقة الإدارية السابعة مكرر ، والمهدي الحوضي قائدا للملحقة التاسعة مكرر ، ونوفل فتحاوي قائدا للملحقة الإدارية العاشرة ، وياسر بلقائد قائدا للملحقة الإدارية العاشرة مكرر ، وهشام باتي قائدا للملحقة الإدارية الحادية عشر ، ومراد الصنهاجي قائدا للملحقة الإدارية الثانية والعشرين ، و مولاي مهدي مكاوي علوي قائدا للملحقة الإدارية الرابعة والعشرين ، وعبد المجيد بلعربي قائدا للملحقة الإدارية الثانية بباشوية اكزناية ، ويوسف لمياسي قائدا لقيادة دار الشاوي بدائرة طنجة ، وتوفيق الباجة قائدا للملحقة الإدارية الأولى بباشوية أصيلة.

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‫2 تعليقات

  2. الصراحة خاص ناس بحال القايدة حورية لعندهم رغبة في تنمية البلاد،ماشي ليجي باغي غير ايدبر على راسو ومااكثرهم

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