دونالد ترامب

ترامب: جميع لوائح الاتهام ضدي صممها بايدن وموظفوه

2023-08-17 / 14:11
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هبة بريس - وكالات

أطل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنشور جديد على منصة “تروث سوشال” التي يملكها.

و قال ترامب، اليوم الخميس إن “جميع لوائح الاتهام، الفيدرالية والمحلية، تم تصميمها وإصدارها من قبل جو بايدن وموظفيه من الراديكاليين اليساريين لأغراض التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا ينبغي السماح لأي محاكمة بالبدء قبل انتخابات 2024.

كما أردف أن “على الجمهوريين أن يصبحوا أكثر صرامة وذكاء، يجب حصول ذلك بسرعة!”.

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