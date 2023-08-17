بعد أزمتها الصحية.. مادونا تفرج عن مواعيد حفلاتها الجديدة

القسم الفني: هبة بريس

كشف الموقع الرسمي للنجمة العالمية مادونا عن إعادة جدولة الحفلات المؤجلة في أمريكا الشمالية، وذلك بعد عدة أسابيع من دخولها المستشفى بسبب عدوى بكتيرية.

وستبدأ الجولة في أوروبا في التواريخ التي كانت محددة سابقاً، أي تنطلق من لندن في 14 أكتوبر، على أن تحيي مادونا حفلات في بلجيكا والدنمارك والسويد وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا قبل أن تبدأ جولتها في أمريكا الشمالية.

وفيما كان من المفترض أن تبدأ مادونا جولتها في فانكوفر، كندا، في 15 يوليوز ورد في البيان الذي نشر اليوم ما يلي: “يسر شركة لايف نيشن أن تؤكد أن معظم تواريخ جولة الاحتفال الخاصة بمادونا في أمريكا الشمالية قد تم إعادة جدولتها”.

كما ورد أنه سيتم الاحتفاظ بجميع تذاكر العروض التي تم تحديدها سابقا على التواريخ الجديدة، مع بعض الاستثناءات، بسبب تغيير الموقع، ولكن ستتطلب العروض في لوس أنجلوس وأحد العروض في نيويورك عمليات شراء جديدة – سيتم استرداد تكلفة التذاكر، ومنح حاملي التذاكر الأفضلية للأماكن الجديدة.

وجاء أيضاً في البيان أن بعض العروض قد تم إلغاؤها كلياً في كل من تولسا، ناشفيل، سان فرانسيسكو، ولاس فيغاس، وفينيكس على أمل أن تعوض لاحقاً.

وستبدأ الجولة في أمريكا الشمالية في بروكلين في 13 ديسمبر على أن تنتهي في مدينة مكسيكو في أبريل 2024.

وكانت مادونا قد خرجت عن صمتها مؤخراً، بعد أزمتها الصحية التي تسببت بتأجيل جولتها الغنائية، وذلك عبْر منشور وجّهته لمحبيها عبْر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتبت مادونا: “شكراً على طاقتكم الإيجابية ودعائكم وكلماتكم التي تساعد في الشفاء والتشجيع،لقد شعرت بحبكم.. أنا في طريقي للتعافي، وأشعر بالامتنان بشكل كبير لكل النعم في حياتي”.

وتابعت: “أول ما فكرتُ به عندما استيقظتُ في المستشفى كان أطفالي، أما الفكرة الثانية فكانت أنني لا أريد أن أخيّب آمال أيّ شخص اشترى تذاكر حفل لجولتي الغنائية.. كما أنني لم أرغب في خذلان الأشخاص الذين عملوا معي بلا كلل، خلال الأشهر القليلة الماضية لإقامة الجولة والعروض، أكره أن أحبط أيَّ شخص”.

وختمت منشورها بالقول: “تركيزي الآن هو صحتي لأصبح أقوى، وأؤكد لكم، سأعود لكم في أقرب وقت ممكن، الخطة الحالية هي إعادة جدولة مواعيد حفلات أمريكا الشمالية، والبدء في أكتوبر في أوروبا.. أنا ممتنة كثيراً لحبكم ودعمكم.. أحبكم”.

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