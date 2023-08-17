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سرقة أجهزة إلكترونية من مؤسسة عمومية تجر 3 أشخاص للاعتقال بالعيون

2023-08-17 / 12:56
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هبة بريس

تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن بولاية أمن العيون، من إيقاف ثلاثة أشخاص أحدهم من ذوي السوابق القضائية، يبلغون من العمر ما بين 20و25 سنة، لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل مؤسسة عمومية وشراء أشياء متحصلة من جناية.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت المصالح الأمنية بمدينة العيون قد عاينت يوم التاسع من الشهر الجاري تعرض مؤسسة عمومية للسرقة من داخلها حيث تم استهداف جهازين إلكترونيين، لتسفر الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية عن إيقاف المشتبه فيهما الرئيسيين تباعا، كما تم إيقاف الشخص الذي اقتنى منهما الجهازين المسروقين واللذين أمكن إستعادتهما.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيهما الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم.

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