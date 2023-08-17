أحمد شوقي لزوجته:”أنت صاحبة قلبي”
القسم الفني: هبة بريس
حرص الفنان المغربي، أحمد شوقي على توجيه رسالة رومانسية لزوجته هدى الرياحي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.
ونشر شوقي عبر ذات المنصة صورة تجمعه بزوجته، أرفقها بتعليق يبرز من خلاله الحب الكبير الذي يجمعهما جاء كالتالي :” لقد سيطرت على قلبي منذ اللحظة التي قابلتك فيها، الآن أنت صاحبة قلبي، اعتني بنفسك قبل كل شيء ، أنا أحبك”.
وبدورها، علقت هدى الرياحي أسفل الصورة عبر خاصية التعليقات:” أحبك”.
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14 تعليقات
وحنا مالنا
بزعط….وحنا مالنا…واش مابقا ماتنشروا الا هاد النوع من الاحبار…هزلت
هزلت…بقا لينا غير هاد ميخي
أحمد شوقي فنان ممتاز جدا والاجمل أنه متواضع وهذا ما جعل زوجته تحبه.
ادام الله المحبة والاخلاق بينهما
كنت من محبي هذا المنبر لكن مواضيع مثل هذا يدل على فشلكم في المهنية.انت صاحبة قلبي ‘بماذا سيفيد هذا الموضوع قارءكم .تبا لكم ولاحمد وزوجته
كلمة حب سهلة في النطق وصعبة في التعامل والفاهم يفهم.
ياسيد شوقي يجب أن تحترم الحب وعدم التلاعب به وان تكون صادقا في حبك مع زوجتك .
الحب الحقيقي يعيش دائما وليس فترة قصيرة وينتهي الكلام المعسول هههههههههههه.
نتمنى ان يدوم هذآ الحب الى آخر يوم في حياتكما وليس كلام عابر.
كلام فارغ ، الحب صعب جداً عليكما ، الحب ذهب مع الزمن الجميل.
نتمنى لكما السعادة في حبكما وادام الله المحبة والاخلاق والاخلاص هذآ هو الأهم وهذا هو خير الكلام ما قل و دل
الحب الحقيقي هو الاهتمام بطرف الآخر وشكراً
يجب الاهتمام بزوجتك افضل بكثير ياسيد شوقي وغير وناقش.