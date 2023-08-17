إسبانيا.. انتخاب فرانشينا أرمينغول عن الحزب الاشتراكي رئيسة لمجلس النواب

2023-08-17 / 12:02
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هبة بريس - وكالات

انتخبت مرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، فرانشينا أرمينغول، اليوم الخميس، رئيسة جديدة لمجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى للبرلمان.

وحصلت الرئيسة السابقة لإقليم جزر البليار على 178 صوتا من بين 350. حيث حظيت المرشحة الاشتراكية بدعم النواب المنتمين لحزبها، و”سومار”، واليسار الجمهوري الكتالوني، و”معا من أجل كاتالونيا” (جونتس)، و”بيلدو”، وحزب الباسك الوطني، والتكتل الوطني لغاليسيا.

من جانبها، حصلت مرشحة الحزب الشعبي، كوكا غامارا، على 139 صوتا. بينما حصل إغناسيو جيل لازارو، مرشح حزب أقصى اليمين (فوكس) على 33 صوتا.

ويعتبر مجلس النواب الغرفة السفلى في البرلمان الإسباني المؤلف من غرفتين. ويمارس المجلس الذي يضم 350 نائبا يتم انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات عن طريق التصويت النسبي متعدد الأعضاء، سلطات التشريع والموازنة والرقابة الحكومية.

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