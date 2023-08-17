السعيدية.. الوقاية المدينة تنقذ أزيد من 1130 غريقا في أقل من أسبوعين

2023-08-17 / 11:20
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هبة بريس : وجدة

سخرت عناصر الوقاية المدنية بمدينة السعيدية كل إمكانياتها لتأمين الموسم الصيفي، حيث وضعت طواقمها في حالة استنفار كبرى، نظرا للإقبال المتزايد للمصطافين على ساحل المدينة.

ومنذ بداية شهر غشت، وحسب مصادر رسمية لموقع “هبة بريس” تم تسجيل عدد استثنائي من حالات الغرق، فقد عرفت الفترة من فاتح إلى 13 غشت الجاري، إنقاذ أزيد من 1130 غريق بمعدل فاق 80 حالة يوميا، عبر تدخلات سريعة بعين المكان من طرف عناصر الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، فيما تم نقل 10 غرقى صوب المستشفى لتلقي العلاج.

وهذا، عرف يوم الجمعة 04 غشت الجاري، تسجيل 05 حالات غرق خطيرة نقلت إلى مستشفى السعيدية لتلقي الإسعافات الضرورية، علما أنه في اليوم ذاته تم إنقاذ 70 غريقا بعد تدخلات لعناصر الإنقاذ.
كما سجل يوم السبت 05 غشت الجاري رقما قياسيا في عدد الغرقى ب143 حالة ، فيما جرى نقل حالة خطيرة واحدة إلى مستشفى السعيدية.

وتأتي هذه الحالات الكثيرة، رغم التحذيرات الصادرة وعدم الانضباط لتعليمات السباحين المنقذين المنتشرين على طول الساحل، وكذا في بعض الأيام التي يكون فيها البحر وهائجا وغير مناسب للاستحمام.

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