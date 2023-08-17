الجزائر.. مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة
هبة بريس - وكالات
تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على عدة مدن جزائرية، الأربعاء 16 غشت، في مقتل شخصين، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقل نفس المصدر عن الوقاية المدنية الجزائرية أن الضحيتين، اللذين يبلغان من العمر 35 و50 عاما، جرفتهما مياه وادي عين زريقة بمدينة برج بوعريريج (240 كم شرق العاصمة).
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن رجال المطافئ يواصلون البحث عن أشخاص آخرين مفقودين بعد أن جرفتهم المياه بمدينتي برج بوعريرج و تمنراست (أقصى الجنوب).
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9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم اغفر لهم ..
اللهم نجينا من موت الغفلة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة..
على جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر خصوصا في الرعد والامطار الغزيرة..
اللهم احفظهم كما حفظت به الذكر الحكيم..
رحمة الله عليهم اجمعين..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه يارب العالمين..