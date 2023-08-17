الجزائر.. مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة

هبة بريس - وكالات

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على عدة مدن جزائرية، الأربعاء 16 غشت، في مقتل شخصين، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقل نفس المصدر عن الوقاية المدنية الجزائرية أن الضحيتين، اللذين يبلغان من العمر 35 و50 عاما، جرفتهما مياه وادي عين زريقة بمدينة برج بوعريريج (240 كم شرق العاصمة).

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن رجال المطافئ يواصلون البحث عن أشخاص آخرين مفقودين بعد أن جرفتهم المياه بمدينتي برج بوعريرج و تمنراست (أقصى الجنوب).

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