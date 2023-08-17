حجم خسائر حريق غابة مغراوة فاقت 780 هكتارا 

ع محياوي _ هبة بريس

في تصريح للمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتازة، مراد الصعفضي،للصحافة، كشف هذا الأخير عن حجم الخسائر التي خلفها الحريق الذي شب بغابة مغراوة، تمكنت فرق مكافحة الحرائق باقليم تازة والوقاية المدنية والسلطات المحلية، من السيطرة عليه.

واضاف الصعفضي، إن مجهودات كبيرة قامت بها فرق التدخل من عناصر المياه والغابات والجيش الملكي والدرك الملكي والقوات المساعدة وسلطات إقليمية ومحلية طيلة خمسة أيام متتالية، مشيرا إلى أن الرياح القوية التي تجاوزت 40 كلم في الساعة خلقت مشاكل كبيرة لعناصر مكافحة الحرائق، حيث أججت بؤرا كانت خامدة وانتشرت إلى بؤر أخرى.

وأضاف الصعفضي، أن الجهود الميدانية لا زالت متواصلة للقضاء على بؤر متفرقة قد تشتعل بين الفينة والاخرى ومؤشرات الطقس المستقرة أول أمس الثلاثاء مكنت من إخماد الحرائق.

وأفاد المتحدث ذاته، أن المساحة عامة التي تضررت بالحرائق فاقت 780 هكتارا من الغطاء الغابوي.

يشار إلى أنه تمت تعبئة فرق للتدخل الميداني تضم المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية، كما عززت بمتطوعين من المناطق المجاورة للحريق، و3 طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع ”كانادير“.

وأضافت مصادر مطلعة، أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية، بفضل تدخلات السلطات الإقليمية والمحلية لحماية ساكنة الدواوير المجاورة للحريق وإجلاء 60 أسرة من دواري أيت اسماعيل وتامغروت إلى مؤسسات اجتماعية بجماعة مغراوة تفاديا لإصابتهم بأي مكروه.

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