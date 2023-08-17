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طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2023-08-17 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل مناطق سوس وتادلة والرحامنة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

وستسجل أيضا هبات لرياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل، وما بين 27 و33 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 21 و27 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، بينما ستكون في انخفاض بأقصى جنوب البلاد.

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