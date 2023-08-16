عامل الحاجب يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

ع محياوي / هبة بريس

بحضور زين العابدين الأزهر ، جرى اليوم الأربعاء 16 غشت 2023 ، بمقر عمالة الإقليم بالقاعة الكبرى للإجتماعات ، تنصيب رجال السلطة الجدد على مستوى إقليم الحاجب، وذلك في إطار حركة انتقالية استثنائية تروم خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية تساير المسار التنموي المطرد الذي يعرفه الإقليم على كافة الأصعدة بهدف تجويد وتكريس المفهوم الجديد للسلطة وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد حضر حفل التنصيب الكاتب العام لعمالة الحاجب، منصف السرغيني، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والمنتخبون وممثلوا مختلف القطاعات، ورؤساء مختلف الأقسام بالعمالة، والمجلس الإقليمي وممثلو الأحزاب السياسية وفعاليات جمعوية ووسائل الإعلام .

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عامل إقليم الحاجب، الذي ترأس حفل التنصيب المشهود له بالكفاءة والمهنية العالية، أن مهام رجال السلطة بصفة عامة تعد من اللبنات الأساسية في المجهود التنموي الذي يتم بذله على مستوى الإقليم في كل المجالات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأضاف السيد العامل، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن والتي تروم في مجملها تسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته.

وفي هذا الصدد، دعا عامل الإقليم “رؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم ومساعدتهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

وقد تم تنصيب كل من هشام عبدالخالق رئيسا بقسم الشؤون الداخلية، والحسين عيار باشا بمدينة عين تاوجطات، ويوسف رموتي باشا بمدينة سبع عيون، وعبد اللطيف صبري باشا بمدينة الحاجب، والحسين الصائل رئيسا لدائرة أكوراي، والطاهر فرحان رئيسا لدائرة الحاجب.

كما تم تنصيب كل من هشام أحمدي قائدا لقيادة بطيط وهشام يشو قائدا لقيادة لقصير ومحمد أوباها خليفة قائد بعمالة إقليم الحاجب، وسارة بنقبو قائد رئيسة ملحقة إدارية بإقليم الحاجب.

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