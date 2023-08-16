طنجة ..توقيف سائق سيارة تعمد ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة، مساء اليوم الأربعاء 16 غشت الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وتعمد ارتكاب حادثة سير بخسائر مادية مع جنحة الفرار.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على ارتكاب حادثة سير عمدية باستعمال سيارة رباعية الدفع صباح اليوم الأربعاء، حيث ألحق خسائر مادية بدراجة نارية وقام بسحلها بالشارع العام بمدينة طنجة قبل أن يلوذ بالفرار، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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