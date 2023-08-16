طلبة جامعة أمهرست الأمريكية يكتشفون غنى الثقافة المغربية

هبة بريس - و م ع

يقوم فريق كرة السلة لجامعة أمهرست الأمريكية في ماساتشوستس بزيارة إلى المغرب لاكتشاف غنى وتنوع الثقافة المغربية وتقاليدها العريقة.

وسيخوض الفريق، خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار انفتاح الجامعة الأمريكية وطلبتها على الثقافة والحضارة العريقتين للمملكة، عدة مباريات ودية ضد فرق محلية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب مدرب الفريق، مارلون سيرز، عن سعادته بهذه الزيارة للمغرب، والتي تشكل فرصة لعدد من الطلبة الأمريكيين الشباب للاطلاع على ثقافة المملكة واكتشاف عاداتها وتقاليدها.

وأضاف أن “هذه الزيارة تتضمن شقا ثقافيا يتيح للاعبينا اكتشاف ثقافة جديدة، وآخر تربويا يشمل العديد من الأنشطة التي تثير الفضول والرغبة في التعلم لدى هؤلاء الشباب”.

من جهته، أعرب قائد فريق كرة السلة، ريكر فانس، عن إعجابه بالغنى الثقافي للمملكة وتنوع معالمها التاريخية والسياحية، فضلا عن تراثها اللامادي.

وتابع بالقول “تحرص جامعتنا على أن يكتشف الطلبة العالم، إذ لا تتاح لنا هذه الفرصة دائما، ونحن سعداء لتمكننا من زيارة واحدة من أجمل مدن العالم ولعب كرة السلة أيضا”.

وتعد جامعة أمهيرست، التي تأسست سنة 1821، واحدة من أفضل مؤسسات الفنون الحرة بالولايات المتحدة، حيث تم تصنيفها كأفضل جامعة للفنون الحرة عشر مرات من إجمالي 266 مؤسسة من نوعها في البلاد.

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