حديقة الخزانة البلدية بسطات…عناقٌ وتبادلٌ للقُبل ومظاهر أخرى

محمد منفلوطي_هبة بريس

في ظل موجة الحر الذي تضرب عاصمة الشاوية كباقي المدن المغربية، لا تجد العائلات السطاتية ولا حتى زوارها مكانا للاستراحة والاستجمام لعله ينسيهم حجم الرتابة والروتين اللذان يطبعان يومياتهم( لا يجدون) فضاء يفي بالغرض سوى محيط الخزانة البلدية لقربه من وسط المدينة قبالة مقر عمالة الاقليم.

بهذا الفضاء العمومي، تقابلك نافورة مع وقف التنفيذ، متوقفة لأيام خلت دون أن تضيف قيمة جمالية على هذا المدخل الحيوي الذي كان في الزمن الماضي يعد من الفضاءات التي تشد الأنظار، قبل ان يتحول إلى ما يشبه أطلال، إنارة عمومية متذبذبة وبين ظلمتها اختار عشاق العناق وتبادل القبلات مجالسهم في أمن وأمان وطمأنينة بمشاهد تخذش الحياء أمام المارة وأمام اعين الاطفال الصغار والأسر والعائلات…فما كان لسان كثير من أصحاب العيون التي تراقب إلا أن تقول: اللهم إن هذا لمنكر…”

مشاهد يعجز اللسان عن وصفها، أبطالها مراهقات ومراهقين برؤوس تحمل حلاقة غريبة الأطوار، ومنهم من ملأ الفضاء ضجيجا ورعبا بواسطة دراجته النارية مستعرضا حركاته البهلوانية لاستمالة المراهقات، ومعرضا الأطفال الصغار لخطر الموت المجاني….

وفي كافة أركان هذه الحديقة، وما أن يستل الليل رداءه، حتى تنتشر هذه المشاهد وهذه الفوضى، ويتسلل أصحابها دون حياء وراء الأشجار والحشائش الذابلة بمعية مراهقات في ضعيات مخلة بالآداب وتخدش الحياء أمام مرأى ومسمع الجميع..

وقد عاينت هبة بريس مساء أمس الثلاثاء من قلب هذه الحديقة بعض المظاهر المشينة من عراك وتبادل الكلام النابي بين مراهقين وحتى شباب منهم، وهم يركنون دراجاتهم النارية بوسط هذه الأخيرة قبل أن ينطلقوا كالصواريخ دون مراعاة لحرمة المكان ولا للتواجد الكثيف للأطفال الصغار الهاربين الباحثين عن لحظات للاستمتاع.

مشاهد مثيرة للاهتمام ، جعلت العديد من المهتمين والمتتبعين والعائلات، تطالب بتشديد المراقبة وعدم السماح لهؤلاء المراهقين باقتحام الحديقة بدراجاتهم النارية بأصواتها المرعبة، ومنهم من ناشد الجهات المختصة لمحاربة المظاهر المشينة التي تخذش الحياء دون حشمة ولا وقار، حتى إنها جعلت العديد من الأسر المحافظة تستغني عن هذه الحديقة وعن خدماتها..

قد يقول قائل جاحد، أو متعنت جاهل، إن كل هذا إنما هو من تجليات كاتب المقال ليس إلا، أو قد يقول آخر إنما ذلك يندرج في خانة الحريات الشخصية للأفراد، ونحن نقول لمثل هؤلاء ونذكرهم بأن للحرية ضوابط وقواعد، وأن كل فرد فهو مُخير في اختيار أفعاله لكن ليس بشكل مطلق، بَيْد أن حريته هذه يجب أن لاتطال حريات الآخرين وحقوقهم، فلا يستخدم هامش حريته هذا للنيل من كرامة الآخرين وإهانتهم، فهو مُلزم باحترام النظام العام، والالتزام بالآداب العامة والقوانين الجاري بها العمل دون زيادة ولا نقصان.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8