حديقة الخزانة البلدية بسطات…عناقٌ وتبادلٌ للقُبل ومظاهر أخرى
محمد منفلوطي_هبة بريس
في ظل موجة الحر الذي تضرب عاصمة الشاوية كباقي المدن المغربية، لا تجد العائلات السطاتية ولا حتى زوارها مكانا للاستراحة والاستجمام لعله ينسيهم حجم الرتابة والروتين اللذان يطبعان يومياتهم( لا يجدون) فضاء يفي بالغرض سوى محيط الخزانة البلدية لقربه من وسط المدينة قبالة مقر عمالة الاقليم.
بهذا الفضاء العمومي، تقابلك نافورة مع وقف التنفيذ، متوقفة لأيام خلت دون أن تضيف قيمة جمالية على هذا المدخل الحيوي الذي كان في الزمن الماضي يعد من الفضاءات التي تشد الأنظار، قبل ان يتحول إلى ما يشبه أطلال، إنارة عمومية متذبذبة وبين ظلمتها اختار عشاق العناق وتبادل القبلات مجالسهم في أمن وأمان وطمأنينة بمشاهد تخذش الحياء أمام المارة وأمام اعين الاطفال الصغار والأسر والعائلات…فما كان لسان كثير من أصحاب العيون التي تراقب إلا أن تقول: اللهم إن هذا لمنكر…”
مشاهد يعجز اللسان عن وصفها، أبطالها مراهقات ومراهقين برؤوس تحمل حلاقة غريبة الأطوار، ومنهم من ملأ الفضاء ضجيجا ورعبا بواسطة دراجته النارية مستعرضا حركاته البهلوانية لاستمالة المراهقات، ومعرضا الأطفال الصغار لخطر الموت المجاني….
وفي كافة أركان هذه الحديقة، وما أن يستل الليل رداءه، حتى تنتشر هذه المشاهد وهذه الفوضى، ويتسلل أصحابها دون حياء وراء الأشجار والحشائش الذابلة بمعية مراهقات في ضعيات مخلة بالآداب وتخدش الحياء أمام مرأى ومسمع الجميع..
وقد عاينت هبة بريس مساء أمس الثلاثاء من قلب هذه الحديقة بعض المظاهر المشينة من عراك وتبادل الكلام النابي بين مراهقين وحتى شباب منهم، وهم يركنون دراجاتهم النارية بوسط هذه الأخيرة قبل أن ينطلقوا كالصواريخ دون مراعاة لحرمة المكان ولا للتواجد الكثيف للأطفال الصغار الهاربين الباحثين عن لحظات للاستمتاع.
مشاهد مثيرة للاهتمام ، جعلت العديد من المهتمين والمتتبعين والعائلات، تطالب بتشديد المراقبة وعدم السماح لهؤلاء المراهقين باقتحام الحديقة بدراجاتهم النارية بأصواتها المرعبة، ومنهم من ناشد الجهات المختصة لمحاربة المظاهر المشينة التي تخذش الحياء دون حشمة ولا وقار، حتى إنها جعلت العديد من الأسر المحافظة تستغني عن هذه الحديقة وعن خدماتها..
قد يقول قائل جاحد، أو متعنت جاهل، إن كل هذا إنما هو من تجليات كاتب المقال ليس إلا، أو قد يقول آخر إنما ذلك يندرج في خانة الحريات الشخصية للأفراد، ونحن نقول لمثل هؤلاء ونذكرهم بأن للحرية ضوابط وقواعد، وأن كل فرد فهو مُخير في اختيار أفعاله لكن ليس بشكل مطلق، بَيْد أن حريته هذه يجب أن لاتطال حريات الآخرين وحقوقهم، فلا يستخدم هامش حريته هذا للنيل من كرامة الآخرين وإهانتهم، فهو مُلزم باحترام النظام العام، والالتزام بالآداب العامة والقوانين الجاري بها العمل دون زيادة ولا نقصان.
17 تعليقات
اللهم ألطف بنا يالطيف
حرية الشخص تنتهي عند بداية حرية الاخر وكل ماكتبته هذه الجريدة صحيح وموجود في كل مكان وخاصة اصحاب الدرجات النارية القاتلة التي اصبحت وسيلة إستعراض المراهقين في تفكيرهم رغم سنهم المتجاوز وعلى مرأى الشرطة احيانا وبدون خودة
وأسفاره على قلت المواضيع المهمة صحافة الكيلو
هذا دور السلطة التي يجب أن تكون حاضرة في الأماكن العامة للحفاظ على الأمن والنظام، بدل تتبع المناضلين الشرفاء وتلفيق التهم الدنيئة في حقهم..حسبنا الله ونعم الوكيل
وماذا عن القمامة المرمية في كل مكان الصناديق المخصصة لها امتلأت عن آخرها والباقي يرمي أمامها وينكم انوف المارة للأسف
شي واحل فكيفاش يوفر الخبز والماء لنفسو ولاولادو. وشي. واحل فبراهش عامرين طاقة وكابتهم الدين والمجتمع تايتباوسوا قدام المجتمع اعلانا لرفض. الكبت..كون كنتي واحل مع الخبز والما ما تسوقش بنادم يدير اللي عجبو ..ولكن مسالي للحضية وممارسة الرقابة نيابة عن المجتمع …ادييوها فروسكم اصاحبي .
انا متفق مع الكاتب جزاك الله عنا خير الجزاء
انا بدوري عاينت البارحة في طنجة مشهد مخل بالحياء حولت التدخل وتنيه عن هذه الافعال فكانت ردت فعل الشاب هو الصراخ والاستغراب فلاحول ولاقوة الا بالله
وكيف لا يجد الأمن والأمان أصحاب العناق
وهم لا يجدون من ينهاهم ويشدهم بالوثاق
فليتهم اكتفوا بماكتبوه وقرأوه في الأوراق
فمنهم من تبول علينا ومن إكتفى بالحزاق
فنسأل الله وحده هو اللطيف الرزاق
أن يرزق مغربنا حكومة خالية من الحماق
سبحان الله تراجع المدينة على كافة المستويات ، حتى الأخلاق، عناق و قبل عند محيط الخزانة البلدية و معاقرة الخمر في الحدائق العمومية، العائلات و وليداتهم لم يتبقى لهم شيء في هذه المدينة
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب ويرضى.
ونفس الشيئ بحدائق خريبگة…. شباب لا يعرفون الحياء ولا الاحترام وكانهم قادمون من كوكب أخر…
يجب على الجميع التصدي للحد من مثل هذه الظواهر المشينة التي تمس بأخلاقنا وعاداتنا،
لقد عاينت مثل هذه التصرفات لمراهقات ومراهقين بشاطئ الجديدة ليلا دون مراعاة مشاعر الحاضرين
أرجو التجند لمحاربة مثل هذة الظواهر التي تضرب بعمق تماسك وأخلاق الأسرة المغربية
يا صاحب التعليق moh واش تبغي هاذ الشيء لأختك…قلها لكنت مقتنع مافيها باس كنت راجل خاصك تنوض وتقول كلمة حق..لكن كيبان ليا انت ديوثي سير الله يعطك الذل
يا صاحب التعليق moh واش تبغي هاذ الشيء لأختك…قلها لكنت مقتنع مافيها باس كنت راجل خاصك تنوض وتقول كلمة حق..لكن كيبان ليا انت ديوثي سير الله يعطك الذل
موضوع مهم وجب التحدث عنه وبصوت عال شكرا لهبة بريس ، حبذا لو تطرقتم كذلك للحديث عن جنبات وخلف القصبة الاسماعلية التي اصبحث مرحاضا يزكم الانوف وسط المدينة
موضوع مهم ، وجب التحدث عنه وبصوت عال ،شكرا لهبة بريس ، حبذا لو تطرقتم كذلك للحديث عن جنبات وخلف القصبة الاسماعلية التي اصبحث مراحيض في غياب مراحيض عمومية ، دنست هذه المعلمة التاريخية ، والروائح تزكم الانوف وسط المدينة ياحسرتاه …
هذ الأفعال موجودة في جميع المدن وليس،سطات فقط أين الأمن المكلف بالأخلاق الكل في سبات اللهم ان هذا،لمنكر ليت البصري يعود فيعود الحياؤ، ياوزير الداخلية الحالي،