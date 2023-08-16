مصادر رسمية: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب يمضي قُدما بخطوات مؤكدة

هبة بريس - الرباط

تحدثت مصادر رسمية، عن أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا، يمضي قُدماً بخطوات مؤكدة.

وقال المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أنه يجري الآن المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، لا سيما على المستويين الهندسي والفني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024 .

وكشف المصدر ذاته أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.

وأشار المصدر، الى أن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا على الأرجع ، مرورا بالاراضي المغربية من الداخلة الى اقليم وزان والذي سيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيغطي 13 دولة أفريقية. كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.

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