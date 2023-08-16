تنصيب رجال سلطة جدد بعمالة اقليم تطوان

هبة بريس -

أشرفت السلطة الإقليمية بتطوان، قبل لحظات بمقر عمالة الإقليم، على تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم بالإقليم في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وقد تم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه عامل إقليم تطوان يونس التازي، بحضور ممثلي الهيئة القضائية رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الأمنية وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم رجال السلطة الجدد الـ15 ، الذين التحقوا أو أعيد تعيينهم بالإدارة الترابية على مستوى عمالة إقليم تطوان.

ويتعلق الأمر على الخصوص برشيد أزوكاغ الذي عين باشا مدينة تطوان، ومحسن شتيوي الذي عين رئيسا لدائرة جبالة بإقليم تطوان، وعبد الكبير بن عبد الرحمان الذي عين رئيس المنطقة الحضرية تطوان / سيدي المنظري، ومحمد عماري الذي عين رئيس دائرة ، مدير الحي الجامعي بعمالة إقليم تطوان.

كما شملت التعيينات رضوان دحار الذي عين قائدا لقيادة بني يدر، ورضوان فكري الذي عين على قيادة أزلا، و ياسين نور السعيد الذي أنيطت به قيادة بني سعيد، وطه التكموتي الذي عين قائدا على قيادة جبل الحبيب، وخالد التايدي الوردي الذي عين قائدا على قيادة عين لحصن، وعثمان بوسعيد الذي عين قائدا للملحقة الإدارية سمسة /درسة خلفا للسيد وائل كرداد، الذي تم تعيينه لتدبير شؤون الملحقة الإدارية الحي المدرسي.

كما ضمت لائحة التعيينات جمال المدني الذي عين على رأس الملحقة الإدارية درسة، وعمر العسري السرغيني الذي تمت ترقيته لشغل مهمة قائد رئيس الملحقة الإدارية المطار، وياسين شوقي الذي عين قائدا رئيس الملحقة الإدارية المصلى، ومحمد النحير الذي تم تعيينه قائدا نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم تطوان، و معاد بوطربوش الذي عين قائدا ملحقا بالملحقة الإدارية طابولة.

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