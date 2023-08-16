بولمان..سيول واد سرغينة تتسبب في مصرع شخص ونجاة آخر على متن سيارة
هبة بريس - متابعة
تسببت سيول واد سرغينة، ضواحي إقليم بولمان، الثلاثاء، في مصرع شخص ونجاة آخر كانا على متن سيارة خفيفة .
وقالت مصادر مطلعة، أن السيول الناجمة عن عاصفة رعدية شهدتها المنطقة، جرفت السيارة التي كان على متنها السائق ومرافقه، إلا أن الأول تمكن من الخروج من المركبة في الوقت المناسب.
الحادث الذي وقع قرب قنطرة “تابينوت” بالجماعة المذكورة، استنفرت عناصر الدرك التي حلت بعين المكان مرفوقة بالسلطات المحلية.
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9 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
يجب أخذ الحيطة والحذر من الكوارث الطبيعية..
منطقة بولمان معرضة للتقلبات الرعدية ..
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة التقلبات..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
الحمد لله على كل حال..
اللهم احفظهم ..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..