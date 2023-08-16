حصري: ” بيدوفيل الجديدة”…أبرياء ورقص وغناء داخل شقة للايجار اليومي

هبة بريس_طارق عبلا

شاءت الأقدار، أن ينتهي به المشوار بشاطئ الجديدة، هناك انقلب السحر على الساحر وانكشف السر، وسيق الرجل للتحقيق أمام أنظار العدالة….

إنها قضية ” بيدوفيل الجديدة” المولوع بالعمل الجمعوي والرياضي، شكل لنفسه دائرة مكنته من استقطاب الأطفال الصغار، بدءا بالتداريب الرياضية ثم الرحلات الاستكشافية الترفيهية…ليست المرة الأولى التي ركب فيها الرجل بحر المغامرة، بل كانت له تجارب طويلة مع العمل الجمعوي ولربما كل واحدة تحمل معها ذكريات يحتفظ بها لنفسه لكنها ستبقى عالقة في ذكريات أولئك الأبرياء، لعل الزمن يكشفها لهم يوما من الأيام…

طبعا وللرجل حكايات وروايات وهو الذي خرج ذات يوم في تصريحات ميكروفونية يبرر فيها واقعة اختفاء طفل، ذلك البريء الذي عثر عليه لاحقا غريقا بمياه الشاطئ..حينها طُويت الصفحة، لكن واقعة الجديدة وتفاعل جمهور عريض مع المشاهد التي وثقتها أيادي نسوة، أعادت عقارب الزمان إلى الوراء للنبش في كنه قضية الغرق تلك التي ذهب ضحيتها طفل، ومعها طالب المتفاعلون بفتح تحقيق معمق من جديد لعله يأتي بالجديد..

نعم، لقد كان لتصوير النسوة الأثر الايجابي في اثارة هذه الفضيحة التي لربما كانت من المسكوت عنها، لتُظهر اللقطات ملامح طفل بريء لا ذنب له فيما وقع ولا فيما سيقع، لكن انتشار الفيديو وما يحمله من وقائع لا محالة ستبقى عالقة في ذهن هذا البريء وفي أذهان باقي زملائه وحتى ممن سيقاسمونه مقاعد الدراسة، لهذا كان واجب التحفظ على نشره على نطاق واسع ان يأخذ بعين الاعتبار، بمعنى كان يجب أن يسلم فقط للجهات الكفيلة بالتحقيق والتدقيق وأن لا يخرج إلى العلن احتراما لمشاعر الأسر وصونا لكرامة وشرف الضحايا…

*** هكذا بدأت القصة…

إنها مدينة الدار البيضاء ذات الأحياء الواسعة والنفوذ الترابي الكبير، وبأطرافها توسع العمران ومعه تعددت الأسماء والمسميات…هبة بريس، اقتفت أثر هذه الواقعة من قلب حي السالمية 2، حيث قضى بها” المشتبه فيه” معظم حياته كفرد من أفراد هذا التجمع السكاني وحتى قبل أن يصبح جدا بأحفاد وزوجة وأبناء…

” هبة بريس” وفي إطار جمع المعطيات بنوع من الحرفية والمهنية وأخذ الرأي والرأي الآخر، زارت الحي المذكور، رغبة منها لتقريب القارئ الكريم والمتتبع من شخصية الرجل، فماكان لها إلا ان تُواجه بسياسة الصمت، حيث الناس جميعا رفضوا الادلاء بأي تصريحات أو معلومات أو ماشابه ذلك، كل واحد وجد لنفسه عذرا اعتبره سببا معقولا، منهم من اختار لنفسه منطق السكوت خوفا من أن تطاله أيادي البطش أو الانتقام لاسيما وأن الحي المذكور يضم عددا من أقارب المشتبه فيه، ومنهم من لم يبد رغبة في الخوض في تفاصيل الموضوع واكتفى باستراق السمع وتبادل الحديث خفية…ومع هذا وذاك تبقى المعلومات القادمة من هناك شحيحة وتفتح باب التأويلات وتترك الفرصة لرواد التواصل الاجتماعي للكيل بمكيالين…

فكما قالها المشتبه فيه شخصيا في تصريحات سابقة، فهو مسير لجمعية رياضية، تعمل وفق الضوابط القانونية، من أهدافها التكوين والتأطير وبناء الشخصية لدى الناشئة، كل ذلك جعل العديد من الأسر ولاسيما الفقيرة والمتوسطة تستأمنه على فلذات أكبادها، فيحملهم معه صوب الشواطئ والرحلات، فكانت الوجهة الأخيرة نحو شاطئ الجديدة…هناك انفجر المسكوت عنه واكتشف السر…

** رقصات على أنغام الشعبي

تفاعلا مع الحدث، توصلت ” هبة بريس” بمقاطع فيديوهات” حصرية، من داخل الشقة المكتراة بمدينة الجديدة، تظهر مجموعة من الأطفال وهم يرقصون على نغمات الشعبي رفقة المشتبه فيه، مقاطع تبين ملامح ” هؤلاء الفتية”، ولهذا احتفظت الجريدة لنفسها بعدم نشر المقاطع احتراما لخطها التحريري، وحفاظا على كرامة هؤلاء الأبرياء…

مقاطع توثق للحظات رقص وغناء لأطفال صغار، يتوسطهم المشتبه فيه الذي بدوره يرقص في شقة مكتراة تبقى بدورها محط تساؤل ونقاش عن الكيفية التي تمت بها عملية الكراء وعن الجهة التي سمحت لمجموعة من القاصرين الولوج إليها دون مراقبة ولا مصاحبة من ذويهم أو حتى من أولياء أمورهم…فتلك قصة أخرى…

** من السالمية 2 إلى أناسي بالبرنوصي

من حي السالمية 2 مهد الرجل، انتقل لتوسيع نشاطه الجمعوي كمسير لإحدى الجمعيات الرياضية بمنطقة أناسي، والتي كانت محط انتقاذ حتى من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي تبرأ منها ومن خدماتها وقال في بلاغ له أن ما تم تداوله لا علاقة له بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون، بقدر ما أن الأمر يتعلق بجمعية رياضية بأناسي، عملت على كراء شقة بمدينة الجديدة موهمة أولياء الأمور بأنه مخيم صيفي، وواقع الحال أن الجمعية أعلنت عبر منشور إعلاني لها عن تنظيم رحلة إلى شاطئ الوليدية من 1 إلى 10 غشت الجاري.

هناك، كثف من نشاطه الجمعوي في اقناع الأسر لانخراط أطفالها في برنامجه التأطيري التكويني، فأخذهم هذه المرة في رحلة شاطئية، فشاءت الأقدار أن ينتهي به المشوار كآخر ظهور له وهو ممد على رمال شاطئ عاصمة دكالة، في فيديو التقطته أيادي نسوة على مايبدو من خلال أصواتهن التي رافقت أطوار التسجيل، كان كافيا شافيا لتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لالقاء القبض على المشتبه فيه للتحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بناء على شكاية سبق وأن تقدمت بها أسرة طفل قاصر تتهم فيها مسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية.

** وانتهى المشوار وراء القضبان

مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم، تفاعلت معها المصالح الأمنية كعادتها، وألقت القبض على المشتبه فيه، وأحيل على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية مدينة الجديدة، الذي قرر ايداع المشتبه فيه الرئيسي في قضية ماباتت تعرف ” قضية بيدوفيل شاطئ الجديدة”، سجن سيدي موسى بالجديدة في انتظار استئناف جلسات الإستنطاق التفصيلي، حيث تم تقديمه على انظار قاضي التحقيق في حالة اعتقال اخضع على إثره للتحقيق التمهيدي بشبهة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر.

*** حقوقيون يدخلون على الخط

تفاعلا مع الحدث، دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وأصدرت بلاغا شديد اللهجة، طالبت من خلاله بتكييف الأفعال الجرمية على أساس أنها اتجار بالبشر، من أجل ترتيب أقسى العقوبات عليه، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة التسيب وغض البصر عن كراء الشقق المفروشة لممارسة أفعال يجرمها القانون وتغاضي بعض المسؤوليين عنها مما يشكل إزعاجا للسكن وخطر ارتكاب جرائم مختلفة بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وطالبت الرابطة بضرورة فتح خط مباشر ومجاني للإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسي للأطفال مع ضمان آلية التدخل السريع والفعال، مع جعل التدريب على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلزامي لمؤطري المخيمات والمدربين الرياضيين الخاصين بالأطفال، والعمل على ترشيد وتقنين مجال مخيمات الأطفال بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الإشراف على المخيمات إيواء وتغذية ومراقبة لسلامة الأطفال مع إشراك المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالأطفال في مجال التأطير والتنشيط.

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