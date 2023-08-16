ساركوزي في كتابه الجديد : لالبناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يفتقدون للشرعية

هبة بريس - الرباط

سلط الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في تعليق له على صدور كتابه الجديد (زمن المعارك), الضوء على علاقة فرنسا بمستعمرتها السابقة (الجزائر) داعيا الرئيس ايمانويل ماكرون الى تجنب بناء علاقات صداقة مزيفة مع قادة جزائريين غير شرعيين .

ودعا ساركوزي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع القادة الجزائريين وخطر أن تؤدّي إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط، وفق ما جاء في مقابلة معه نشرتها صحيفة “لوفيغارو” الأربعاء.

وقال ساركوزي في المقابلة ذاتها “لقد دعمتُ الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. هذا لا يعني أنّنا نتّفق في كلّ شيء”مضيفا “دعونا لا نحاول بناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي كبش فداء لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية”.

وتابع “سيرفضون على الدوام. إنّهم بأمسّ الحاجة لتحويل الانتباه عن الفشل الذي أغرقوا فيه بلدهم من خلال تحميل فرنسا بانتظام كلّ الشرور”.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9