بينها طنجة ومدن أخرى..الشرطة السياحية بزي وظيفي مخصص ووسائل نقل جديدة

2023-08-16 / 19:15
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هبة بريس - متابعة

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني وسائل نقل جديدة وزي وظيفي مخصص لعناصر الشرطة السياحية، في مدن مراكش وأكادير وطنجة والرباط والدار البيضاء وفاس.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني على المستوى اللامركزي ستشرع في العمل بحلتها الجديدة، ابتداء من الخميس 17 غشت 2023، بسيارات تحمل الهوية البصرية الجديدة للمديرية، والتي قالت إنها تتقاسم مجموعة من المميزات التعريفية مع باقي سيارات الأمن الوطني، مع تمييزها كوحدات تدخل تابعة لفرق الشرطة السياحية، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يسهل عمل هذه الفرق وتدخلها بالفضاءات السياحية.

وتشمل المعدات أيضا ملابس خاصة بفصلي الشتاء والصيف، والتي قالت إنها تدخل في إطار الزي الوظيفي، تتضمن سترات عاكسة للأضواء، عملية وعالية الجودة، فضلا عن شارات للكتف تحمل الهوية البصرية المميزة للشرطة السياحية.

وأضافت المديرية في بلاغها، أن توفير هذه الوسائل المميزة الجديدة، يأتي في سياق حرصها على تحديث العرض الأمني في الفرق المتخصصة عموما، مبرزة أن الشرطة السياحية تضطلع بدور حيوي في مواكبة وتأمين النشاط السياحي المكثف الذي تتميز به بلادنا.

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