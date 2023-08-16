حريق الرميلات بطنجة..مرصد حماية البيئة يطالب بفتح تحقيق

2023-08-16 / 18:36
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هبة بريس - طنجة

طالبت مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة ، بفتح تحقيق نزيه و مسؤول حول الحرائق التي شهدتها غابات كاب سبارتيل و دونابو( الرميلات) وترتيب المسؤوليات على إثره تفعيلا للجدية الموصى بها من قبل أعلى السلطات بالبلاد.

وقال المرصد في بيان له ، أنه تابع عن قرب و بشكل مستمر منذ مساء الخميس 10 غشت2023، ظروف و تطورات الحرائق المهولة التي اندلعت بغابة كاب سبارتيل و مناطق متفرقة على مستوى منطقتي دونابو و السلوقية ، حيث عبر عن استنكاره لما يشهده الغطاء الغابوي بطنجة خاصة غابات السلوقية ودونابو وكاب سبارتيل، من استهداف متواصل وحرائق متكررة.

كما سجل المرصد متابعاته للتعبئة الهامة من أجل محاصرة الحرائق و منعها من التوسع، باستخدام طائرات الكنادير و فرق الإطفاء من المدن المجاورة و عناصر الدرك و الجيش.

كما استغرب المرصد في البيان ذاته لحالة التأخر غير المبرر في تقديم المعطيات حول حجم الحرائق و نسبة الأضرار الناتجة عنه، سواء من السلطات الولائية أو الهيئات المنتخبة و كذا و مندوبية المياه و الغابات، باستثناء تصريح المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه و الغابات، الذي قدم معلومات عن نسبة تطويق الحرائق، و حجم الضرر الذي ناهز 40 هكتارا غابويا.

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