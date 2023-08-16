مراكش.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء 16 غشت الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 32 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بمحاولة تسليم شحنة من الكوكايين ومخدر الشيرا، حيث تم العثور بحوزتهم على 798 غرام من مخدر الكوكايين وكيلوغرام من مخدر الشيرا، علاوة على حجز سيارتين يشتبه في استعمالهما في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0