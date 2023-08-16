إفران.. تنصيب رجال السلطة الجدد تحت إشراف العامل

ع محياوي _ هبة بريس

بحضور عبد الحميد المزيد عامل إقليم افران ، جرى يوم أمس الثلاثاء 15 غشت 2023 ، بمقر عمالة الإقليم بالقاعة الكبرى للإجتماعات ، تنصيب رجال السلطة الجدد على مستوى إقليم افران، وذلك في إطار حركة انتقالية استثنائية تروم خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية تساير المسار التنموي المطرد الذي يعرفه الإقليم على كافة الأصعدة.

ويتعلق الأمر بتنصيب السيد محمد حمزة على رأس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران، خلفا للسيد إبراهيم فودي الذي تم تعيينه في نفس المنصب بعمالة الدريوش الذي كان يمتاز بخصاله الحميدة وعمله الدؤوب بعدما أسدى خدمات كانت في المستوى المطلوب لوزارة الداخلية وساكنة إقليم افران كان مسؤولا في المستوى المطلوب هبة بريس عاينت خدماته عن قرب.

السيد العثماني سعيد : تم تعينه قائدا بعين اللوح .

السيد محمد نجيح: تم تعيينه قائدا على قيادة إركلاون .

السيد بدر ماهي: تم تعيينه قائدا على قيادة تيزكيت .

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح عامل إقليم افران، السيد عبد الحميد المزيد، الذي ترأس حفل التنصيب كفاء عالية بامتياز وخبرة في الميدان بشهادة الرأي العام، أن مهام رجال السلطة بصفة عامة تعد من اللبنات الأساسية في المجهود التنموي الذي يتم بذله على مستوى الإقليم في كل المجالات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأضاف السيد العامل، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن والتي تروم في مجملها تسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته.

وتابع المسؤول الترابي ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى بأي حال من الأحوال دون نكران الذات ونسج علاقات التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية ومختلف المصالح الممثلة محليا في إطار عملها اليومي الذي ينبغي أن يكون شعاره الأساسي خدمة المواطن.

وفي هذا الصدد، دعا عامل الإقليم “رؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم ومساعدتهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

حضر حفل التنصيب، على الخصوص، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة السابق الذي تم تعيينه بالدريوش السيد إبراهيم فودي، والكاتب العام للعمالة ، إلى جانب رجال السلطة ومسؤولي المصالح الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.

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