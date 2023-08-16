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سرقة محلات تجارية تجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-08-16 / 16:50
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء 16 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سائق سيارة أجرة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات السرقة من داخل محلات تجارية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على خلفية إقدامهما على ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بأحياء أنفا وعين السبع والحي المحمدي، وذلك بمشاركة سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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