متوسط سعر البيض.. المغرب الأعلى عربيا

2023-08-16 / 16:18
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هبة بريس - متابعة

أظهر مسح للأسواق أجراه موقع “أسعار السلع عالميًّا”، أسعار بيض المائدة لـ”الكرتونة” في 81 دولة حول العالم، خلال شهر يوليوز الماضي.

ووجد المسح أن أرخص أسعار كرتونة بيض في الـ81 دولة كان في روسيا بمتوسط 1.09 دولار، فيما كان الأعلى عالميًّا في سويسرا بمتوسط 6.94 دولار، بينما بلغ المتوسط العالمي 3.02 دولار.

عربيًّا كان أقل سعر للبيض في تونس وبلغ المتوسط 2.10 دولار، فيما كان أعلى سعر في المغرب بمتوسط 3.29 دولار.

وحل الأردن في المركز الثاني عربيًّا في السعر الأعلى بمتوسط سعر بلغ 2.68 دولار. والإمارات حلت ثالثًا بمتوسط سعر بلغ 2.56 دولار، تبعتهما مصر بمتوسط سعر بلغ 2.35 دولار، فالسعودية بنفس متوسط السعر في مصر، ثم الكويت بمتوسط سعر بلغ 2.28 دولار، وهذه الدول العربية فقط التي شملها الاستطلاع

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