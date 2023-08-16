الجامعة الوطنية للكشفية المغربية تستنكر سلوك “بيدوفيل الجديدة”

2023-08-16 / 15:32
0
هبة بريس

عبرت الجامعة الوطنية للكشفية المغربية عن استيائها من سلوكات الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي كان آخرها ما نسب إلى مؤطر أحد المخيمات الصيفية بشاطئ الجديدة.

واستنكرت الجامعة، في بلاغ لها هذا السلوك الذي وصفته بالإجرامي، داعية كافة المؤسسات ذات الصلة بمجال الطفولة إلى مضاعفة جهودها من أجل الحد من خطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وأكدت الجامعة في بلاغها، مؤازرتها للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي بشاطئ مدينة الجديدة، مشددة على أن واقعة الاعتداء الجنسي بالجديدة لا علاقة لها بعمليات المخيمات الصيفية كما هي مؤطرة قانونا ومؤسساتيا.

وطمأنت الجامعة أمهات وآباء الأطفال المشاركين في برنامج العطلة للجميع وباقي البرامج والرحلات التخييمية التي تنظمها بمناسبة صيف 2023.

وشدّد البلاغ، على أن الجامعة تلتزم بانخراطها الدائم والمستمر على تحسيس الأطفال وتوعيتهم بالأخطار التي من الممكن أن يتعرضوا لها، وكيفية التعامل مع السلوكات المشبوهة والتبليغ عنها في جميع الأوساط الأسرية والمدرسية والجمعوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرة أخرى.. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا جديدا

مرة أخرى.. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا جديدا

2023-08-16 / 12:38
Photo of الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي خلال مزاولته لمهامه

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي خلال مزاولته لمهامه

2023-08-16 / 11:29
Photo of لهذا السبب ستغرق مدينة سطات في الأزبال

لهذا السبب ستغرق مدينة سطات في الأزبال

2023-08-16 / 11:13
Photo of تازة.. تطويق حريق غابة مغراوة بنسبة 75 %

تازة.. تطويق حريق غابة مغراوة بنسبة 75 %

2023-08-16 / 09:15
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-16 / 09:08
Photo of أكادير .. توقيف مواطن سويدي موضوع مذكرة بحث دولية

أكادير .. توقيف مواطن سويدي موضوع مذكرة بحث دولية

2023-08-15 / 23:17
Photo of هدم بنايات مخالفة بمنطقة الرهراه ..أين كانت أعين السلطات بطنجة ؟

هدم بنايات مخالفة بمنطقة الرهراه ..أين كانت أعين السلطات…

2023-08-15 / 22:23
Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني الجديد

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الباراغوياني…

2023-08-15 / 21:36
Photo of الاعلان عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة للصحافة والفلاحة

الاعلان عن نتائج النسخة الأولى من جائزة سوس ماسة…

2023-08-15 / 21:17
Photo of طنجة..الشرطة السياحية توقف شاب وفتات يروجان المخدرات

طنجة..الشرطة السياحية توقف شاب وفتات يروجان المخدرات

2023-08-15 / 20:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق