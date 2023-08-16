بسبب التضخم.. مطاعم “برغر كينغ” تستغني عن الطماطم

2023-08-16 / 15:17
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هبة بريس - وكالات

أعلنت سلسلة مطاعم “برغر كينغ” عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى 4 أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت المستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وعُلقت لافتات في فرعين لـ”برغر كينغ” في الهند مكتوب عليها: “حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة. لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.

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