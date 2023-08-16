مصر تعلق على واقعة طائرة زامبيا: “لاتحمل الجنسية المصرية”

2023-08-16 / 15:01
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هبة بريس - وكالات

كشفت مصر حقيقة الطائرة التي هبطت في مطار بزامبيا وتردد أنها كانت قادمة من مصر، وتحمل على متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية.

وحسب ما كشفه “مصدر مطلع” لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، فإن “الطائرة هي طائرة خاصة”، وقامت بالتوقف “الترانزيت” داخل مطار القاهرة في وقت سابق، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.

وأضاف أن “الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس”، مشيراً إلى أنه “بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، فإن هذه الطائرة الأخيرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس”.

وأكد المصدر أنه “يتم حالياً التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة”.

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