في الصين.. طفل يشكو والدته للشرطة ويطلب وضعه في دار للأيتام

2023-08-16 / 13:51
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هبة بريس - وكالات

اشتكى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات والدته لمركز الشرطة، بعدما سئم من توبيخها له بسبب فشله في أداء واجباته المدرسية.

وقرر الطفل الهروب من منزل عائلته متجها إلى مركز الشرطة للتقدم بشكوى بحق أمه والاستغاثة بهم من أجل وضعه في دار للأيتام.

وتحدثت وسائل إعلام صينية عن الحادثة الغريبة التي وقعت في مدينة شونجكين، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة طفلا صغيرا يدخل مركزا للشرطة للشكوى على والدته.

وقال الطفل: “كانت والدتي توبخني كل يوم لأنني لا أقوم بواجباتي المدرسية فغادرت المنزل، إنها تزعجني، أفضل الذهاب إلى دار أيتام”.

وبعد محادثات الشرطة أقنعه الضباط بإعطاء رقم الاتصال لوالديه وقد وافق الطفل، لذلك اتصلوا بوالدته، وأكدت توبيخ ابنها بسبب فشله في أداء واجباته المدرسية المتأخرة. وأضافت أنها صُدمت من رد فعل طفلها الصغير على توبيخها له بغضب شديد لدرجة أنه أراد العيش في دار للأيتام.

تم استدعاء والده لاصطحابه بعد إقناعه لجعله يفهم أنه سيكون أفضل في منزل والديه أثناء وجودهما على قيد الحياة.

وأثارت هذه الظاهرة ردود فعل كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض الناس إن سلوك الطفل يعكس جيلًا من الأطفال الكسالى، بينما أشاد آخرون بتصرف الشرطة لكيفية تمكنهم من حل المشكلة.

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