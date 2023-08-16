مرة أخرى.. أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا جديدا

هبة بريس - الرباط

للمرة الرابعة خلال شهر غشت، استيقظ المغاربة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي 50 سنتيما حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 13.40 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”، لافتين أن الزيادة بلغت حوالي درهمين خلال الشهر الجاري.

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