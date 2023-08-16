الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي خلال مزاولته لمهامه

2023-08-16 / 11:29
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هبة بريس

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، منح شهيد الواجب، حارس الأمن المهدي شرفاوي، العامل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، ترقية استثنائية في الرتبة، وذلك بعد وفاته بسبب مضاعفات إصابته في حادثة سير بدنية خلال مزاولته لمهامه، المتمثلة في ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أسدى، أيضا، التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولكافة مصالح الأمن الوطني المختصة من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه.

وذكر المصدر ذاته، بأن موظف الشرطة شهيد الواجب، كان يعمل قيد حياته بفرقة مكافحة العصابات بالدار البيضاء، وقد توفي، صبيحة اليوم الأربعاء بالمستشفى، بسبب مضاعفات إصابته في حادثة سير، تعرض لها رفقة زميله، بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، في الرابع من غشت الجاري، وذلك خلال اضطلاعهما بمهام نظامية مرتبطة بحماية أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

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