فاجعة بخريبكة: 9 ق.تلى وجرحى في حادثة سير مروعة

2023-08-16 / 10:42
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصارها، أن عدد قتلى حادثة السير التي عرفتها الطريق 312 الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة مساء أمس الثلاثاء على مستوى منطقة اولاد عزوز، قد بلغ 9 قتلى فيما لازال العديد من الجرحى يتلقون العلاجات الضرورية حالات منهم وصفت بالحرجة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث نجم عن قوي جرى بين ثلاث سيارات من مختلف الأحجام بمدخل منطقة أولاد عزوز، مخلفا قتلى من بينهم أطفالا ونساء، وآخرين جروحهم بليغة نقلوا على إثرها صوب مستشفى خريبكة ومن الحالات من تم تحويلها صوب البيضاء.

الفاجعة استنفرت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي بالمركز الترابي حطان والسلطة المحلية، وعدد من المسؤولين الأمنيين، من ضمنهم قائد السرية والقائد الجهوي ووكيل الملك، الذين حلوا بالمكان ، حيث تم السهر على نقل المصابين إلى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة قصد تلقي العلاجات الضرورية عبر سيارات إسعاف المكتب الشريف للفوسفاط والوقاية المدنية والجماعة الترابية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة.

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‫3 تعليقات

  1. المكتب الشريف للفوسفاط أكبر مستفيد من هذه المنطقة حيث تعرف هذه المنطقة عدة حوادث سير مميثة بسبب هشة البنية التحتية للطرق علما أن OCP مزال يتعنث ويغمض عينيه مع الجماعة المستفيدة من أموال الدولة لكي يقوم رافعة تنموية شاملة تتمثل في إنشاء بنية تحتية ردينة وليس ترميمات وبريكولاج فقط وهذا التعنث دام لأكثر من ستين سنة ونجد جماعات فقيرة في أنحاء المغرب لها طرق ذو واجهتين وسليمة اللهم هذا منكر

  2. لدي سؤال هل هده هي مدينة خريبكة عاصمة الفسفاط العالمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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